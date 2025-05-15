Nike Sportswear Collection
女子圆领短袖短款法式毛圈上衣
¥439¥49912% 折让
Nike Sportswear Collection 女子圆领短袖短款法式毛圈上衣采用厚实法式毛圈面料与胸前雪尼尔绒线细节，彰显复古运动风范。 罗纹袖口和下摆，令宽松版型设计呈现出众结构感。
- 显示颜色： 帆白/帆白
- 款式： HJ0225-133
Nike Sportswear Collection
¥439¥49912% 折让
Nike Sportswear Collection 女子圆领短袖短款法式毛圈上衣采用厚实法式毛圈面料与胸前雪尼尔绒线细节，彰显复古运动风范。 罗纹袖口和下摆，令宽松版型设计呈现出众结构感。
产品细节
- 100% 棉
- 胸前饰有雪尼尔绒线细节
- 左侧接缝融入耐克勾标志标签
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/帆白
- 款式： HJ0225-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。