 

Nike Sportswear Collection

女子圆领短袖短款法式毛圈上衣

¥369¥49926% 折让
帆白/帆白
麻灰/狼灰

Nike Sportswear Collection 女子圆领短袖短款法式毛圈上衣采用厚实法式毛圈面料与胸前雪尼尔绒线细节，彰显复古运动风范。 罗纹袖口和下摆，令宽松版型设计呈现出众结构感。


  • 显示颜色： 帆白/帆白
  • 款式： HJ0225-133

Nike Sportswear Collection

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Nike Sportswear Collection 女子圆领短袖短款法式毛圈上衣采用厚实法式毛圈面料与胸前雪尼尔绒线细节，彰显复古运动风范。 罗纹袖口和下摆，令宽松版型设计呈现出众结构感。

产品细节

  • 100% 棉
  • 胸前饰有雪尼尔绒线细节
  • 左侧接缝融入耐克勾标志标签
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/帆白
  • 款式： HJ0225-133

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