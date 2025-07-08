Nike Sportswear Collection
女子宽松针织无袖上衣
20% 折让
Nike Sportswear Collection 女子宽松针织无袖上衣采用条纹设计、宽松版型与弹性下摆，塑就复古运动风外观。
- 显示颜色： 黑/丝绒棕/帆白/帆白
- 款式： HV2093-010
Nike Sportswear Collection
20% 折让
Nike Sportswear Collection 女子宽松针织无袖上衣采用条纹设计、宽松版型与弹性下摆，塑就复古运动风外观。
产品细节
- 94% 棉/6% 氨纶
- 衣领和袖窿搭配罗纹设计
- 胸部饰有刺绣图案
- 后领饰有耐克勾标志梭织标签
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/丝绒棕/帆白/帆白
- 款式： HV2093-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。