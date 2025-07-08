 
Nike Sportswear Collection 女子宽松针织无袖上衣 - 黑/丝绒棕/帆白/帆白

Nike Sportswear Collection

女子宽松针织无袖上衣

20% 折让

Nike Sportswear Collection 女子宽松针织无袖上衣采用条纹设计、宽松版型与弹性下摆，塑就复古运动风外观。


  • 显示颜色： 黑/丝绒棕/帆白/帆白
  • 款式： HV2093-010

产品细节

  • 94% 棉/6% 氨纶
  • 衣领和袖窿搭配罗纹设计
  • 胸部饰有刺绣图案
  • 后领饰有耐克勾标志梭织标签
  • 可机洗
尺寸与尺码

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。