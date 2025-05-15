 

Nike Sportswear Collection

女子斜纹布 Oversize 风上衣

¥699¥89922% 折让

Nike Sportswear Collection 女子斜纹布 Oversize 风上衣背面融入雪尼尔绒线细节，彰显复古运动风范。采用柔韧的棉混纺斜纹面料，搭配局部罗纹下摆，令超宽松版型设计呈现出众结构感。


  • 显示颜色： 貂棕/貂棕
  • 款式： HJ0234-233

Nike Sportswear Collection

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Nike Sportswear Collection 女子斜纹布 Oversize 风上衣背面融入雪尼尔绒线细节，彰显复古运动风范。采用柔韧的棉混纺斜纹面料，搭配局部罗纹下摆，令超宽松版型设计呈现出众结构感。

其他细节

  • 插肩衣袖搭配立领，尽显经典运动格调
  • 领口拉链开襟设计，可自主调节造型

产品细节

  • 58% 棉/40% 聚酯纤维/2% 氨纶
  • 正面中央饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 左侧接缝梭织标签
  • 可机洗
  • 显示颜色： 貂棕/貂棕
  • 款式： HJ0234-233

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