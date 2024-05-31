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      Nike Sportswear Collection

      女子短款拉链开襟夹克

      ¥499
      ¥749
      33% 折让

      黑曜石色/黑
      浅红木褐/帆白

      Nike Sportswear Collection 女子短款拉链开襟夹克，为经典短夹克增添时尚魅力。不易撕裂棉料质感柔软，不易变形，令你在气温攀升时亦能保持舒适。后身局部下摆、袖口和衣领采用罗纹设计，塑就百搭造型。

      • 显示颜色： 黑曜石色/黑
      • 款式： FN2241-451

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