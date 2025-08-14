 
Nike Sportswear Collection 女子褶裥运动夹克 - 帆白/帆白

Nike Sportswear Collection

女子褶裥运动夹克

10% 折让
帆白/帆白
黑/黑

Nike Sportswear Collection 女子褶裥运动夹克从田径运动汲取设计灵感，采用垂坠缎面面料，提升造型格调。 该夹克采用超宽松版型，助力灵活畅动；双向拉链设计，打造随性穿搭。


  • 显示颜色： 帆白/帆白
  • 款式： HJ0518-133

其他细节

  • 包边弹性下摆，提升结构感
  • 柔软针织网眼布里料，帮助身体保持舒适

产品细节

  • 面料：96% 聚酯纤维/4% 氨纶。 里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶
  • 刀褶设计
  • 耐克勾标志金属拉链头
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。