Nike Sportswear Collection
女子褶裥运动夹克
19% 折让
Nike Sportswear Collection 女子褶裥运动夹克从田径运动汲取设计灵感，采用垂坠缎面面料，提升造型格调。 该夹克采用超宽松版型，助力灵活畅动；双向拉链设计，打造随性穿搭。
- 显示颜色： 帆白/帆白
- 款式： HJ0518-133
其他细节
- 包边弹性下摆，提升结构感
- 柔软针织网眼布里料，帮助身体保持舒适
产品细节
- 面料：96% 聚酯纤维/4% 氨纶。 里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶
- 刀褶设计
- 耐克勾标志金属拉链头
- 可机洗
