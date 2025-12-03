Nike Sportswear Commute
胸包
12% 折让
Nike Sportswear Commute 胸包是当代通勤的上佳之选，可轻松收纳日常小物件。 正面拉链口袋，便于存放随身物品。 双拉链主袋内置插袋，可有序收纳重要物件，方便随时取用。
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑
- 款式： FZ6133-011
Nike Sportswear Commute
12% 折让
Nike Sportswear Commute 胸包是当代通勤的上佳之选，可轻松收纳日常小物件。 正面拉链口袋，便于存放随身物品。 双拉链主袋内置插袋，可有序收纳重要物件，方便随时取用。
其他细节
- 可调节肩带设计，轻松切换左右肩
- 背面加垫设计，缔造舒适携背体验
产品细节
- 尺寸：20 x 13 x 6 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑
- 款式： FZ6133-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。