Nike Sportswear
Dri-FIT 大童（女孩） Oversize 风速干针织全长拉链开襟连帽衫
¥279¥42934% 折让
Nike Sportswear Dri-FIT 大童（女孩） Oversize 风速干针织全长拉链开襟连帽衫采用宽松设计，搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，畅动自如。采用法式毛圈面料，舒适出众，塑就值得信赖的日常佳选单品。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： FZ5549-133
Nike Sportswear
¥279¥42934% 折让
Nike Sportswear Dri-FIT 大童（女孩） Oversize 风速干针织全长拉链开襟连帽衫采用宽松设计，搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，畅动自如。采用法式毛圈面料，舒适出众，塑就值得信赖的日常佳选单品。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 落肩衣袖结合超宽松版型，塑就休闲外观和舒适感受
- 双向拉链开襟设计，可供自由调节造型
产品细节
- 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 弹性袖口
- 翻盖口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： FZ5549-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。