 

Nike Sportswear

Dri-FIT 大童（女孩） Oversize 风速干针织全长拉链开襟连帽衫

¥429
帆白
大学红

Nike Sportswear Dri-FIT 大童（女孩） Oversize 风速干针织全长拉链开襟连帽衫采用宽松设计，搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，畅动自如。采用法式毛圈面料，舒适出众，塑就值得信赖的日常佳选单品。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： FZ5549-133

Nike Sportswear

¥429

Nike Sportswear Dri-FIT 大童（女孩） Oversize 风速干针织全长拉链开襟连帽衫采用宽松设计，搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，畅动自如。采用法式毛圈面料，舒适出众，塑就值得信赖的日常佳选单品。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 落肩衣袖结合超宽松版型，塑就休闲外观和舒适感受
  • 双向拉链开襟设计，可供自由调节造型

产品细节

  • 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
  • 弹性袖口
  • 翻盖口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： FZ5549-133

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。