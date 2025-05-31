Nike Sportswear Dri-FIT Everyday Essential
速干中筒运动袜（3 双）
¥69¥10936% 折让
穿上 Nike Sportswear Dri-FIT Everyday Essential 速干中筒运动袜（3 双），全力以赴，展现出众风采。采用柔软弹性材料，经久耐穿，透气舒适，塑就日常穿搭佳选。
- 显示颜色： 白色/大学红/大学红
- 款式： DX5089-102
Nike Sportswear Dri-FIT Everyday Essential
¥69¥10936% 折让
中筒设计，质感柔软
穿上 Nike Sportswear Dri-FIT Everyday Essential 速干中筒运动袜（3 双），全力以赴，展现出众风采。采用柔软弹性材料，经久耐穿，透气舒适，塑就日常穿搭佳选。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助双足保持干爽舒适
- 加固后跟和足尖，经久耐穿
- 匠心排布的疏松针织设计，带来透气体验
产品细节
- 脚面1：聚酯纤维/其他纤维。脚面2：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/大学红/大学红
- 款式： DX5089-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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