Nike Sportswear Essential
女子中腰梭织工装半身裙
¥449¥54918% 折让
中长款还是短款？Nike Sportswear Essential 女子中腰梭织工装半身裙采用不易撕裂面料结合宽松版型，裙身配有可拆卸拉链，让你轻松做出选择。裙摆设有松紧抽绳，助你打造多变造型。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV7504-010
Nike Sportswear Essential
¥449¥54918% 折让
中长款还是短款？Nike Sportswear Essential 女子中腰梭织工装半身裙采用不易撕裂面料结合宽松版型，裙身配有可拆卸拉链，让你轻松做出选择。裙摆设有松紧抽绳，助你打造多变造型。
其他细节
- 弹性腰部设计，带来舒适贴合的穿着感受
- 侧边口袋，方便快速收纳钥匙和手机
产品细节
- 52% 聚酯纤维/48% 棉
- 左侧饰有刺绣耐克勾勾标志
- 两侧大口袋搭配隐藏式按扣
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV7504-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。