Nike Sportswear Essential
女子梭织夹克
36% 折让
Nike Sportswear Essential 女子梭织夹克采用宽大休闲设计，缔造出众包覆效果的同时，又不失时尚格调。超宽松版型结合衣身网眼布里料设计，塑就理想叠搭之选；下摆和袖口采用弹性设计，有助在日常运动中稳固衣身。
- 显示颜色： 浅土褐/白色
- 款式： DX5865-104
轻盈舒适，助力训练
其他细节
- 下摆搭配松紧抽绳和栓扣，助你打造专属贴合效果
- 双贴边插手口袋，便于快速收纳小物件
产品细节
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 立领设计
- 耐克勾品牌标志拉链头
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
