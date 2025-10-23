 
Nike Sportswear Essential 女子梭织夹克 - 浅土褐/白色

Nike Sportswear Essential 女子梭织夹克采用宽大休闲设计，缔造出众包覆效果的同时，又不失时尚格调。超宽松版型结合衣身网眼布里料设计，塑就理想叠搭之选；下摆和袖口采用弹性设计，有助在日常运动中稳固衣身。


  • 显示颜色： 浅土褐/白色
  • 款式： DX5865-104

轻盈舒适，助力训练

Nike Sportswear Essential 女子梭织夹克采用宽大休闲设计，缔造出众包覆效果的同时，又不失时尚格调。超宽松版型结合衣身网眼布里料设计，塑就理想叠搭之选；下摆和袖口采用弹性设计，有助在日常运动中稳固衣身。

其他细节

  • 下摆搭配松紧抽绳和栓扣，助你打造专属贴合效果
  • 双贴边插手口袋，便于快速收纳小物件

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 立领设计
  • 耐克勾品牌标志拉链头
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐/白色
  • 款式： DX5865-104

