 
Nike Sportswear Essential 女子梭织裤裙 - 白色/黑

Nike Sportswear Essential

女子梭织裤裙

13% 折让

Nike Sportswear Essential 女子梭织裤裙兼具时尚风范与实用性。采用挺括梭织锦纶面料，增添纹理效果和层次感。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： HM6980-100

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。口袋（手背侧）：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
  • 左下方绣有耐克勾标志
  • 可机洗
尺寸与尺码

    标准版型：经典休闲

    中腰：略低于自然腰线（躯干最细的部位）

  • 尺码表

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
