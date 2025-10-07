Nike Sportswear Essential
女子梭织高腰工装短裤
40% 折让
Nike Sportswear Essential 女子梭织高腰工装短裤宽松舒适，兼具简约外观与实穿性。梭织面料，轻盈结实。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HM6983-010
产品细节
- 60% 棉/40% 锦纶
- 弹性腰部设计
- 大口袋搭配魔术贴粘扣设计
- 左侧大口袋饰有刺绣耐克勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HM6983-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
