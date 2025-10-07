 
Nike Sportswear Essential 女子短袖翻领上衣 polos短T - 黑/白色

Nike Sportswear Essential

女子短袖翻领上衣 polos短T

46% 折让

Nike Sportswear Essential 女子短袖翻领上衣采用柔软针织面料，为你带来非凡舒适的穿着体验。修身版型塑就简洁利落外观，任你随心造型。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DV7885-010

产品细节

  • 97% 棉/3% 氨纶
  • 领口开襟
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。