 

Nike Sportswear Essential

女子罗纹企领长袖上衣

¥239¥34931% 折让

穿上 Nike Sportswear Essential 女子罗纹企领长袖上衣，自在出发。 弹性罗纹面料助你畅动自如，微短剪裁可塞进长裤且不增加滞重感。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DV7881-010

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穿上 Nike Sportswear Essential 女子罗纹企领长袖上衣，自在出发。 弹性罗纹面料助你畅动自如，微短剪裁可塞进长裤且不增加滞重感。

其他细节

  • 紧身版型设计，妥帖包覆身体，塑就简约利落外观
  • 罗纹面料，质感顺滑且富有弹性

产品细节

  • 61% 聚酯纤维/30% 莱赛尔纤维/9% 氨纶
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DV7881-010

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