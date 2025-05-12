Nike Sportswear Essential
女子罗纹企领长袖上衣
¥239¥34931% 折让
穿上 Nike Sportswear Essential 女子罗纹企领长袖上衣，自在出发。 弹性罗纹面料助你畅动自如，微短剪裁可塞进长裤且不增加滞重感。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DV7881-010
Nike Sportswear Essential
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穿上 Nike Sportswear Essential 女子罗纹企领长袖上衣，自在出发。 弹性罗纹面料助你畅动自如，微短剪裁可塞进长裤且不增加滞重感。
其他细节
- 紧身版型设计，妥帖包覆身体，塑就简约利落外观
- 罗纹面料，质感顺滑且富有弹性
产品细节
- 61% 聚酯纤维/30% 莱赛尔纤维/9% 氨纶
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DV7881-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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