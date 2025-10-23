Nike Sportswear Essential
女子薄绒套头连帽衫
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear Essential 女子薄绒套头连帽衫，彰显经典风范。 采用针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，结合休闲外观，轻松百搭。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： BV4127-010
Nike Sportswear Essential
经典设计，舒适体验
柔软舒适
针织面料，内里轻微加绒，柔软轻盈。
专属收纳，轻松畅行
袋鼠式口袋，方便存放随身物品。
产品细节
- 插肩衣袖设计
- 罗纹下摆和袖口
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
