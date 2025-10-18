Nike Sportswear Essential
女子防晒中腰 Oversize 风梭织长裤
14% 折让
Nike Sportswear Essential 女子防晒中腰 Oversize 风梭织长裤采用超宽松版型，搭配紫外线防护设计，助你轻松出行。轻盈梭织面料局部添加网眼布里料，畅享柔软舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV7669-010
Nike Sportswear Essential
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 按扣口袋设计，方便安全收纳钥匙和手机
产品细节
- UPF 40+
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。裤管下部里料：100% 锦纶
- 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
