 
Nike Sportswear Essential 女子防晒中腰 Oversize 风梭织长裤 - 黑/白色

Nike Sportswear Essential

女子防晒中腰 Oversize 风梭织长裤

27% 折让

Nike Sportswear Essential 女子防晒中腰 Oversize 风梭织长裤采用超宽松版型，搭配紫外线防护设计，助你轻松出行。轻盈梭织面料局部添加网眼布里料，畅享柔软舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV7669-010

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 按扣口袋设计，方便安全收纳钥匙和手机

产品细节

  • UPF 40+
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。裤管下部里料：100% 锦纶
  • 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 可机洗
