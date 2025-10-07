Nike Sportswear Essential
女子 Oversize 风长袖翻领T恤
24% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear Essential 女子 Oversize 风长袖翻领T恤，随心驾驭不同场合。顺滑针织面料垂坠得体，营造休闲舒适感受；罗纹袖口设计，令你利落有型。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： FB8721-133
其他细节
- 超宽松版型结合落肩衣袖，舒适但不松垮
- 侧边开衩设计，助你畅动自如
产品细节
- 面料：78% 聚酯纤维/22% 棉
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： FB8721-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
