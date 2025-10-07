 
Nike Sportswear Essential 女子 Oversize 风长袖翻领T恤 - 帆白/黑

穿上 Nike Sportswear Essential 女子 Oversize 风长袖翻领T恤，随心驾驭不同场合。顺滑针织面料垂坠得体，营造休闲舒适感受；罗纹袖口设计，令你利落有型。


  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： FB8721-133

其他细节

  • 超宽松版型结合落肩衣袖，舒适但不松垮
  • 侧边开衩设计，助你畅动自如

产品细节

  • 面料：78% 聚酯纤维/22% 棉
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
