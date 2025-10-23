Nike Sportswear Essentials
女子罗纹短款背心
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essentials 女子罗纹短款背心采用弹性罗纹面料结合紧身版型，营造非凡舒适的穿着感受。采用短款剪裁，打造日常叠搭的佳选单品。
- 显示颜色： 浅土褐/帆白
- 款式： FB8280-104
产品细节
- 正面弧形下摆
- 刺绣耐克勾勾标志
- 61% 聚酯纤维/30% 莱赛尔纤维/9% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅土褐/帆白
- 款式： FB8280-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
