Nike Sportswear Essentials
胸包
¥249
Nike Sportswear Essentials 胸包配有 2 个拉链口袋，便于有序收纳和轻松取用小物件。匠心拉链头设计，便于快速存取小物件；可调节固定带和插扣设计，便于轻松背上和取下胸包。
- 显示颜色： 浅骨色/帆白/亮深红
- 款式： DJ9794-072
其他细节
- 内置储物隔层，便于存取钱包或手机
- 可调节固定带，可供自行调整贴合度，打造多变造型
产品细节
- 尺寸：21 x 12 x 6 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
