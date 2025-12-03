Nike Sportswear Essentials
胸包
15% 折让
Nike Sportswear Essentials 胸包为小号水壶、收纳式夹克等物品提供充裕的存储空间，塑就舒适携背体验。额外拉链口袋搭配可调节固定带，打造井然有序的收纳格局，助你整装待发，自由畅行。
- 显示颜色： 浅骨色/帆白/亮深红
- 款式： DJ9796-072
便捷收纳，轻松畅行
其他细节
- 可调节固定带，打造专属携背体验
- 大号拉链头设计，便于快速存取装备
- 多个拉链口袋，为小物件提供安全的收纳空间
产品细节
- 尺寸：40 x 23 x 10 厘米
- 可调节固定带
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
