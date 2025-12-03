 
Nike Sportswear Essentials 胸包 - 浅骨色/帆白/亮深红

Nike Sportswear Essentials

胸包

15% 折让

Nike Sportswear Essentials 胸包为小号水壶、收纳式夹克等物品提供充裕的存储空间，塑就舒适携背体验。额外拉链口袋搭配可调节固定带，打造井然有序的收纳格局，助你整装待发，自由畅行。 


  • 显示颜色： 浅骨色/帆白/亮深红
  • 款式： DJ9796-072

Nike Sportswear Essentials

15% 折让

便捷收纳，轻松畅行

Nike Sportswear Essentials 胸包为小号水壶、收纳式夹克等物品提供充裕的存储空间，塑就舒适携背体验。额外拉链口袋搭配可调节固定带，打造井然有序的收纳格局，助你整装待发，自由畅行。 

其他细节

  • 可调节固定带，打造专属携背体验
  • 大号拉链头设计，便于快速存取装备
  • 多个拉链口袋，为小物件提供安全的收纳空间

产品细节

  • 尺寸：40 x 23 x 10 厘米
  • 可调节固定带
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 浅骨色/帆白/亮深红
  • 款式： DJ9796-072

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。