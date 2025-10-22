Nike Sportswear Essentials+
M65 男子无衬里夹克
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Essentials+ M65 男子无衬里夹克，采用耐穿梭织面料和整版迷彩印花，演绎出众军旅风。正面拉链开襟结合按扣式挡风片设计，有效应对不良天气因素，正面翻盖口袋助你安全收纳随身物品。
- 显示颜色： 红杉绿/冲击绿
- 款式： DD4663-355
Nike Sportswear Essentials+
¥799
梭织夹克，无惧日常挑战
Nike Sportswear Essentials+ M65 男子无衬里夹克，采用耐穿梭织面料和整版迷彩印花，演绎出众军旅风。正面拉链开襟结合按扣式挡风片设计，有效应对不良天气因素，正面翻盖口袋助你安全收纳随身物品。
梭织面料
采用无衬里梭织斜纹面料，塑造顺滑耐穿感受。
安心收纳
正面翻盖口袋助你安全收纳钥匙、卡片和手机。侧边插手口袋设计，为随身物品提供额外存储空间。
产品细节
- 面料：62% 棉/38% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 红杉绿/冲击绿
- 款式： DD4663-355
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。