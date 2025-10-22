 
Nike Sportswear Essentials+ M65 男子无衬里夹克 - 红杉绿/冲击绿

Nike Sportswear Essentials+

M65 男子无衬里夹克

¥799

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Essentials+ M65 男子无衬里夹克，采用耐穿梭织面料和整版迷彩印花，演绎出众军旅风。正面拉链开襟结合按扣式挡风片设计，有效应对不良天气因素，正面翻盖口袋助你安全收纳随身物品。


  • 显示颜色： 红杉绿/冲击绿
  • 款式： DD4663-355

Nike Sportswear Essentials+

¥799

梭织夹克，无惧日常挑战

Nike Sportswear Essentials+ M65 男子无衬里夹克，采用耐穿梭织面料和整版迷彩印花，演绎出众军旅风。正面拉链开襟结合按扣式挡风片设计，有效应对不良天气因素，正面翻盖口袋助你安全收纳随身物品。

梭织面料

采用无衬里梭织斜纹面料，塑造顺滑耐穿感受。

安心收纳

正面翻盖口袋助你安全收纳钥匙、卡片和手机。侧边插手口袋设计，为随身物品提供额外存储空间。

产品细节

  • 面料：62% 棉/38% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 红杉绿/冲击绿
  • 款式： DD4663-355

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。