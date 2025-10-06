 
Nike Sportswear Everyday Essential 速干中筒运动袜（3 双） - 多色

36% 折让
Nike Sportswear Everyday Essential 速干中筒运动袜（3 双）采用柔软弹性面料，打造非凡舒适、贴合足型的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 多色
  • 款式： DX5025-911

中筒设计，质感柔软

其他细节

  • Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适
  • 加固后跟和足尖，经久耐穿
  • 匠心排布的疏松针织设计，提升透气性

产品细节

  • 袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。