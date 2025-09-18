Nike Sportswear Everyday Essential
速干中筒运动袜（3 双）
18% 折让
Nike Sportswear Everyday Essential 速干中筒运动袜（3 双）采用柔软弹性面料，打造非凡舒适、贴合足型的日常穿着体验。
- 显示颜色： 多色
- 款式： DX5025-911
Nike Sportswear Everyday Essential
中筒设计，质感柔软
其他细节
- Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适
- 加固后跟和足尖，经久耐穿
- 匠心排布的疏松针织设计，提升透气性
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
