Nike Sportswear Everything Wovens
女子中腰工装长裤
¥599
Nike Sportswear Everything Wovens 女子中腰工装长裤挺括有型，兼具简约外观与出色实穿性。裤管口配有松紧抽绳和绳扣，弹性腰部搭配内置抽绳，供你自主调整，打造专属外观。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HM6977-010
Nike Sportswear Everything Wovens
¥599
Nike Sportswear Everything Wovens 女子中腰工装长裤挺括有型，兼具简约外观与出色实穿性。裤管口配有松紧抽绳和绳扣，弹性腰部搭配内置抽绳，供你自主调整，打造专属外观。
其他细节
网眼布衬里口袋，方便存取随身物品
产品细节
- 60% 棉/40% 锦纶
- 工装口袋采用魔术贴粘扣设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HM6977-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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