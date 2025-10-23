Nike Sportswear Everything Wovens
女子中腰短裤
23% 折让
Nike Sportswear Everything Wovens 女子中腰短裤正面融入针裥细节，塑就简约外观；采用梭织面料和弹性腰部，彰显休闲风范。
- 显示颜色： 浅银/白色
- 款式： FV6623-034
其他细节
- 哑光锦纶面料融入起皱纹理，轻盈非凡
- 正面中央针裥设计，塑就休闲外观
- 两侧和后身右侧设有口袋，便于收纳随身物品
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 100% 锦纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
