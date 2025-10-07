 
Nike Sportswear Everything Wovens 女子中腰短裤 - 黑/白色

Nike Sportswear Everything Wovens

女子中腰短裤

40% 折让
黑/白色
浅银/白色

Nike Sportswear Everything Wovens 女子中腰短裤正面融入针裥细节，塑就简约外观；采用梭织面料和弹性腰部，彰显休闲风范。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV6623-010

其他细节

  • 哑光锦纶面料融入起皱纹理，轻盈非凡
  • 正面中央针裥设计，塑就休闲外观
  • 两侧和后身右侧设有口袋，便于收纳随身物品

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。