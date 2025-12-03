Nike Sportswear Everything Wovens
女子拒水防晒中腰直筒长裤
45% 折让
简约外观，功能出众。Nike Sportswear Everything Wovens 女子拒水防晒中腰直筒长裤满足日常穿着所需，采用拒水面料、多个口袋和可调节腰部设计，呈现起皱效果，彰显利落风范。裤管口搭配松紧抽绳和绳扣，收紧时塑就出众贴合感，松开则可营造休闲外观。时尚佳选，晴雨皆宜。
- 显示颜色： 中橄榄绿/帆白
- 款式： FQ3589-222
Nike Sportswear Everything Wovens
45% 折让
简约外观，功能出众。Nike Sportswear Everything Wovens 女子拒水防晒中腰直筒长裤满足日常穿着所需，采用拒水面料、多个口袋和可调节腰部设计，呈现起皱效果，彰显利落风范。裤管口搭配松紧抽绳和绳扣，收紧时塑就出众贴合感，松开则可营造休闲外观。时尚佳选，晴雨皆宜。
其他细节
- 裤管口搭配松紧抽绳和绳扣，可供轻松调节贴合度
- 正面中央针裥设计，塑就合身外观
- 哑光锦纶面料质感轻盈，经久耐穿，塑就起皱外观
- 拒水处理能在微雨天气中助你保持干爽
- 两侧和后身右侧设有口袋，便于收纳随身物件
产品细节
- UPF 40+
- 刺绣耐克勾勾标志
- 弹性腰部设计
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 中橄榄绿/帆白
- 款式： FQ3589-222
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。