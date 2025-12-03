 
Nike Sportswear Everything Wovens 女子拒水防晒中腰直筒长裤 - 中橄榄绿/帆白

Nike Sportswear Everything Wovens

女子拒水防晒中腰直筒长裤

45% 折让
中橄榄绿/帆白
白色/黑

简约外观，功能出众。Nike Sportswear Everything Wovens 女子拒水防晒中腰直筒长裤满足日常穿着所需，采用拒水面料、多个口袋和可调节腰部设计，呈现起皱效果，彰显利落风范。裤管口搭配松紧抽绳和绳扣，收紧时塑就出众贴合感，松开则可营造休闲外观。时尚佳选，晴雨皆宜。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/帆白
  • 款式： FQ3589-222

其他细节

  • 裤管口搭配松紧抽绳和绳扣，可供轻松调节贴合度
  • 正面中央针裥设计，塑就合身外观
  • 哑光锦纶面料质感轻盈，经久耐穿，塑就起皱外观
  • 拒水处理能在微雨天气中助你保持干爽
  • 两侧和后身右侧设有口袋，便于收纳随身物件

产品细节

  • UPF 40+
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 弹性腰部设计
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
