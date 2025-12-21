简约外观，功能出众。Nike Sportswear Everything Wovens 女子拒水防晒中腰直筒长裤满足日常穿着所需，采用拒水面料、多个口袋和可调节腰部设计，呈现起皱效果，彰显利落风范。裤管口搭配松紧抽绳和绳扣，收紧时塑就出众贴合感，松开则可营造休闲外观。时尚佳选，晴雨皆宜。

简约外观，功能出众。Nike Sportswear Everything Wovens 女子拒水防晒中腰直筒长裤满足日常穿着所需，采用拒水面料、多个口袋和可调节腰部设计，呈现起皱效果，彰显利落风范。裤管口搭配松紧抽绳和绳扣，收紧时塑就出众贴合感，松开则可营造休闲外观。时尚佳选，晴雨皆宜。

视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。