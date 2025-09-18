Nike Sportswear Everything Wovens
女子高腰防晒短裤
24% 折让
Nike Sportswear Everything Wovens 女子高腰防晒短裤具备紫外线防护性能，无论阴晴，皆可伴你畅行无阻。哑光锦纶面料略呈起皱纹理，网眼布衬里口袋方便收纳随身小物。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HJ1398-010
产品细节
- UPF 40+
- 100% 锦纶
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 左侧裤脚饰有刺绣耐克勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
