 
Nike Sportswear Everything Wovens 女子 Oversize 风拒水梭织连帽夹克防晒衣 - 灰紫/帆白

Nike Sportswear Everything Wovens

女子 Oversize 风拒水梭织连帽夹克防晒衣

36% 折让

Nike Sportswear Everything Wovens 女子 Oversize 风拒水梭织连帽夹克防晒衣以简约和功能性为设计理念，采用腰部松紧抽绳设计，可收紧夹克，塑就出众贴合感；也可宽松穿着，方便叠穿。起皱面料采用拒水处理，令你不惧雨淋。应你所需，时尚有型。


  • 显示颜色： 灰紫/帆白
  • 款式： FN3670-019

其他细节

  • 腰部配有松紧抽绳和绳扣，可供轻松调节贴合度
  • 哑光锦纶面料质感轻盈，经久耐穿，塑就起皱外观
  • 拒水处理能在小雨天气中帮助保持干爽
  • 翻盖口袋采用魔术贴粘扣设计，方便收纳随身物品

产品细节

  • UPF 40+
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 弹性袖口
  • 全长拉链开襟设计
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
