Nike Sportswear Everything Wovens
女子 Oversize 风拒水梭织连帽夹克防晒衣
36% 折让
Nike Sportswear Everything Wovens 女子 Oversize 风拒水梭织连帽夹克防晒衣以简约和功能性为设计理念，采用腰部松紧抽绳设计，可收紧夹克，塑就出众贴合感；也可宽松穿着，方便叠穿。起皱面料采用拒水处理，令你不惧雨淋。应你所需，时尚有型。
- 显示颜色： 灰紫/帆白
- 款式： FN3670-019
Nike Sportswear Everything Wovens
36% 折让
Nike Sportswear Everything Wovens 女子 Oversize 风拒水梭织连帽夹克防晒衣以简约和功能性为设计理念，采用腰部松紧抽绳设计，可收紧夹克，塑就出众贴合感；也可宽松穿着，方便叠穿。起皱面料采用拒水处理，令你不惧雨淋。应你所需，时尚有型。
其他细节
- 腰部配有松紧抽绳和绳扣，可供轻松调节贴合度
- 哑光锦纶面料质感轻盈，经久耐穿，塑就起皱外观
- 拒水处理能在小雨天气中帮助保持干爽
- 翻盖口袋采用魔术贴粘扣设计，方便收纳随身物品
产品细节
- UPF 40+
- 刺绣耐克勾勾标志
- 弹性袖口
- 全长拉链开襟设计
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 灰紫/帆白
- 款式： FN3670-019
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。