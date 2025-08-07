Nike Sportswear Futura
女子双肩包
28% 折让
Nike Sportswear Futura 女子双肩包虽小巧玲珑，但空间宽敞，足以容纳基本物品。设有拉链主袋和正面拉链口袋，方便快速存取所需物品。
- 显示颜色： 烟灰蓝/仙人掌绿/白色
- 款式： HJ8503-006
其他细节
- 两个侧边口袋，便于快速存放基本小物件
- 可调节肩带，可供自行调节贴合度
产品细节
- 尺寸：25 x 20 x 10 厘米
- 容积：约 5 升
- 重量：约 227 克
- 提手设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
