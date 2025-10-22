 
Nike Sportswear Futura 幼童印花上衣 - 暗烟灰

Nike Sportswear

Futura 幼童印花上衣

25% 折让

Nike Sportswear Futura 幼童印花上衣采用针织棉料，营造舒适自在的穿着体验。 圆领设计，方便穿脱；落肩设计，尽显休闲风范。 加长内袖结合罗纹袖口，呈现短袖T恤与长袖T恤相叠搭的假两件外观。 可搭配 Nike Sportswear Futura 斜纹长裤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 暗烟灰
  • 款式： IO2759-070

产品细节

  • 面布：100% 棉
  • 手洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

