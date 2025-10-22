Nike Sportswear Futura 幼童印花上衣采用针织棉料，营造舒适自在的穿着体验。 圆领设计，方便穿脱；落肩设计，尽显休闲风范。 加长内袖结合罗纹袖口，呈现短袖T恤与长袖T恤相叠搭的假两件外观。 可搭配 Nike Sportswear Futura 斜纹长裤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

