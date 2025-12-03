Nike Sportswear Futura 幼童斜纹长裤采用梭织聚酯纤维面料，令孩子自如畅动、轻松玩乐。弹性腰部添加腰带环，方便孩子配上腰带；多口袋设计，为小物件提供充裕的存储空间；轻微锥形裤筒，营造舒适合身感受。可搭配 Nike Sportswear Futura 上衣，打造风格统一的休闲造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。