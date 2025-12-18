 
Nike Sportswear Futura 幼童斜纹长裤 - 暗烟灰

Nike Sportswear

Futura 幼童斜纹长裤

28% 折让

Nike Sportswear Futura 幼童斜纹长裤采用梭织聚酯纤维面料，令孩子自如畅动、轻松玩乐。弹性腰部添加腰带环，方便孩子配上腰带；多口袋设计，为小物件提供充裕的存储空间；轻微锥形裤筒，营造舒适合身感受。可搭配 Nike Sportswear Futura 上衣，打造风格统一的休闲造型。


  • 显示颜色： 暗烟灰
  • 款式： IO2313-070

产品细节

  • 门襟与纽扣为装饰性设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
