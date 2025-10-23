Nike Sportswear Futura 幼童法式毛圈圆领上衣采用棉质法式毛圈面料，可轻松内搭背心或T恤。胸前梭织口袋结合拉链开合设计，可供孩子安全收纳随身小物件。可搭配 Nike Sportswear Futura 斜纹长裤，打造风格统一的造型，与运动小将的运动鞋相得益彰。

Nike Sportswear Futura 幼童法式毛圈圆领上衣采用棉质法式毛圈面料，可轻松内搭背心或T恤。胸前梭织口袋结合拉链开合设计，可供孩子安全收纳随身小物件。可搭配 Nike Sportswear Futura 斜纹长裤，打造风格统一的造型，与运动小将的运动鞋相得益彰。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。