 
Nike Sportswear Futura 幼童法式毛圈圆领上衣 - 浅军绿

Nike Sportswear

Futura 幼童法式毛圈圆领上衣

Nike Sportswear Futura 幼童法式毛圈圆领上衣采用棉质法式毛圈面料，可轻松内搭背心或T恤。胸前梭织口袋结合拉链开合设计，可供孩子安全收纳随身小物件。可搭配 Nike Sportswear Futura 斜纹长裤，打造风格统一的造型，与运动小将的运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 浅军绿
  • 款式： IO2598-320

产品细节

  • 面布：100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。