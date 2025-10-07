Nike Sportswear
Futura 365 女子单肩包
30% 折让
Nike Sportswear Futura 365 女子单肩包采用简约设计，结合磁扣翻盖口袋和背面拉链口袋，便于存放基本物品，彰显个人风格。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CW9300-010
其他细节
- 内置储物口袋和背面拉链口袋可安全有序地收纳钥匙、卡片和手机
- 磁扣翻盖口袋灵感源自邮差包，可供快速存取基本物品
- 精制肩带可供自行调整贴合度，打造多变造型
产品细节
- 尺寸：22 x 4 X 15 厘米
- 面料/里料：织物
- 耐克勾勾拉链头设计
- 正面印花图案
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
