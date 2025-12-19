Nike Sportswear Futura 365
女子双肩包
33% 折让
Nike Sportswear Futura 365 女子双肩包采用匠心设计，是你踏上精彩探险之旅的良伴。主袋空间充裕，可存放手机、钱包和钥匙。正面口袋方便有序收纳润唇膏、发圈等小物件。
- 显示颜色： 沙堆白/玫瑰金/玫瑰金
- 款式： HV6622-126
其他细节
- 提环设计，打造不同携背方式
- 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
- 可调节肩带，打造舒适携背体验
产品细节
- 尺寸：25 x 20 x 10 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
