 
Nike Sportswear Futura 365 女子双肩包 - 沙堆白/玫瑰金/玫瑰金

Nike Sportswear Futura 365

女子双肩包

16% 折让

Nike Sportswear Futura 365 女子双肩包采用匠心设计，是你踏上精彩探险之旅的良伴。主袋空间充裕，可存放手机、钱包和钥匙。正面口袋方便有序收纳润唇膏、发圈等小物件。


  • 显示颜色： 沙堆白/玫瑰金/玫瑰金
  • 款式： HV6622-126

其他细节

  • 提环设计，打造不同携背方式
  • 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
  • 可调节肩带，打造舒适携背体验

产品细节

  • 尺寸：25 x 20 x 10 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。