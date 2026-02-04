Nike Sportswear Futura 365
迷你双肩包
10% 折让
Nike Sportswear Futura 365 迷你双肩包虽然尺寸迷你，但时尚感爆棚。采用密实梭织织物面料，质感厚实，支撑有力；主袋搭配内置网眼布口袋，便于有序收纳。正面拉链口袋搭配两个侧边口袋，便于快速存取基本小物件；可调节肩带，助你打造理想贴合度。
- 显示颜色： 幻影灰白/冷杉绿/冷杉绿
- 款式： FQ5559-030
产品细节
- 尺寸：25 x 20 x 10 厘米
- 提环设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
