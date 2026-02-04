 
Nike Sportswear Futura 365 迷你双肩包 - 幻影灰白/冷杉绿/冷杉绿

Nike Sportswear Futura 365

迷你双肩包

10% 折让

Nike Sportswear Futura 365 迷你双肩包虽然尺寸迷你，但时尚感爆棚。采用密实梭织织物面料，质感厚实，支撑有力；主袋搭配内置网眼布口袋，便于有序收纳。正面拉链口袋搭配两个侧边口袋，便于快速存取基本小物件；可调节肩带，助你打造理想贴合度。


  • 显示颜色： 幻影灰白/冷杉绿/冷杉绿
  • 款式： FQ5559-030

Nike Sportswear Futura 365

10% 折让

Nike Sportswear Futura 365 迷你双肩包虽然尺寸迷你，但时尚感爆棚。采用密实梭织织物面料，质感厚实，支撑有力；主袋搭配内置网眼布口袋，便于有序收纳。正面拉链口袋搭配两个侧边口袋，便于快速存取基本小物件；可调节肩带，助你打造理想贴合度。

产品细节

  • 尺寸：25 x 20 x 10 厘米
  • 提环设计
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 幻影灰白/冷杉绿/冷杉绿
  • 款式： FQ5559-030

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。