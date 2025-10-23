Nike Sportswear Heritage 86
可调节运动帽
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Heritage 86 可调节运动帽采用斜纹面料和 6 片式拼接设计，搭配背面可调式固定带，塑就经典风范和舒适贴合感。
- 显示颜色： 金桔黄
- 款式： 943091-886
Nike Sportswear Heritage 86
35% 折让
经典面料，弧形帽檐
Nike Sportswear Heritage 86 可调节运动帽采用斜纹面料和 6 片式拼接设计，搭配背面可调式固定带，塑就经典风范和舒适贴合感。
其他细节
- 斜纹面料，柔软舒适
- 刺绣孔眼，提升透气性
- 背面可调式固定带，缔造专属贴合感
- 正面绣有 Swoosh 设计标志
- 六片式拼接设计搭配弧形帽檐，打造经典版型
产品细节
- 手洗
- 显示颜色： 金桔黄
- 款式： 943091-886
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。