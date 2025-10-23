 
Nike Sportswear Heritage 86 可调节运动帽采用斜纹面料和 6 片式拼接设计，搭配背面可调式固定带，塑就经典风范和舒适贴合感。


经典面料，弧形帽檐

Nike Sportswear Heritage 86 可调节运动帽采用斜纹面料和 6 片式拼接设计，搭配背面可调式固定带，塑就经典风范和舒适贴合感。

其他细节

  • 斜纹面料，柔软舒适
  • 刺绣孔眼，提升透气性
  • 背面可调式固定带，缔造专属贴合感
  • 正面绣有 Swoosh 设计标志
  • 六片式拼接设计搭配弧形帽檐，打造经典版型

产品细节

  • 手洗
  • 显示颜色： 金桔黄
  • 款式： 943091-886

