Nike Sportswear Icon Clash 大童（女孩）梭织夹克是你在挚爱游乐场探索新场地，乐享嬉戏时光的佳选单品。 轻盈耐穿的梭织叠搭单品，可内搭T恤或背心？ 没错。 采用网眼布里料，塑就出众透气性？ 毫无疑问就是它了。 设有口袋、全长拉链开襟，前后饰有耐克勾勾标志？ 是这款没错了。 该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 粉紫/盐粉色/灯草橙/灯草橙
- 款式： DO7179-530
舒适叠搭，理想佳选
其他细节
- 轻盈梭织面料，经久耐穿
- 全长拉链开襟设计，易于穿脱
- 网眼布里料，提升透气性
- 风帽设计，打造出色包覆体验
产品细节
- 下摆抽绳设计
- 网眼布口袋
- 罗纹袖口
- 丝网印制图案
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
