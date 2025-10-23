 
Nike Sportswear Icon Clash 大童（女孩）梭织夹克 - 粉紫/盐粉色/灯草橙/灯草橙

Nike Sportswear Icon Clash

大童（女孩）梭织夹克

36% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Icon Clash 大童（女孩）梭织夹克是你在挚爱游乐场探索新场地，乐享嬉戏时光的佳选单品。 轻盈耐穿的梭织叠搭单品，可内搭T恤或背心？ 没错。 采用网眼布里料，塑就出众透气性？ 毫无疑问就是它了。 设有口袋、全长拉链开襟，前后饰有耐克勾勾标志？ 是这款没错了。 该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 粉紫/盐粉色/灯草橙/灯草橙
  • 款式： DO7179-530

舒适叠搭，理想佳选

其他细节

  • 轻盈梭织面料，经久耐穿
  • 全长拉链开襟设计，易于穿脱
  • 网眼布里料，提升透气性
  • 风帽设计，打造出色包覆体验

产品细节

  • 下摆抽绳设计
  • 网眼布口袋
  • 罗纹袖口
  • 丝网印制图案
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。