Nike Sportswear Icon Clash
女子系带短袖上衣
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Icon Clash 女子系带短袖上衣采用宽松设计，助你选择自己的探险旅程。侧边缀有饰带，尽显个性风采；宽松设计，营造休闲舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 大气浅粉/激光蓝
- 款式： DM6575-610
单独耐克勾设计
Icon Clash 系列均采用单独耐克勾设计，彰显独特风范。单独耐克勾简约设计从 90 年代末经典造型汲取灵感，打破服装耐克勾标志的先例，未添加“Nike”字样，呈现简洁风格，助你心无旁骛，成就上佳表现。
束紧放松，随心选择
侧边接缝融入饰带，束紧宽松两相宜。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 单独耐克勾刺绣标志
