 
Nike Sportswear Icon Clash 女子系带短袖上衣 - 大气浅粉/激光蓝

女子系带短袖上衣

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Icon Clash 女子系带短袖上衣采用宽松设计，助你选择自己的探险旅程。侧边缀有饰带，尽显个性风采；宽松设计，营造休闲舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 大气浅粉/激光蓝
  • 款式： DM6575-610

Nike Sportswear Icon Clash 女子系带短袖上衣采用宽松设计，助你选择自己的探险旅程。侧边缀有饰带，尽显个性风采；宽松设计，营造休闲舒适的穿着感受。

单独耐克勾设计

Icon Clash 系列均采用单独耐克勾设计，彰显独特风范。单独耐克勾简约设计从 90 年代末经典造型汲取灵感，打破服装耐克勾标志的先例，未添加“Nike”字样，呈现简洁风格，助你心无旁骛，成就上佳表现。

束紧放松，随心选择

侧边接缝融入饰带，束紧宽松两相宜。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 单独耐克勾刺绣标志
  • 显示颜色： 大气浅粉/激光蓝
  • 款式： DM6575-610

