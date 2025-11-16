Nike Sportswear Metro
Therma-FIT 耐克都会系列女子拒水羽绒连帽夹克
Nike Sportswear Metro Therma-FIT 耐克都会系列女子拒水羽绒连帽夹克采用匠心设计，让你的外套穿搭型格升级。宽松版型便于叠搭；Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。梭织面料经拒水处理，结合风帽和下摆的松紧抽绳设计，有助抵御雨水侵袭。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IH0728-100
保暖填充，顺滑感受
羽绒填充物结合顺滑里料，舒适保暖。
干爽体验
结实不易撕裂面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。
其他细节
- 风格：保暖夹克，宽松版型
- 面料：拒水不易撕裂
- 结构：羽绒填充物结合绗缝设计
- 储物：正面拉链插手口袋和衣身内侧贴边口袋
- 特色：风帽搭配松紧抽绳
- 其他特色：正面中央拉链开襟设计搭配按扣挡风片
产品细节
- 刺绣标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：213 克（M 码）
- 可机洗
