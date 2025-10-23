Nike Sportswear Modern Fleece
Destroyer 女子 Oversize 风夹克
19% 折让
Nike Sportswear Modern Fleece Destroyer 女子 Oversize 风夹克采用立体剪裁接缝与超宽松版型，质感柔软，打造立体造型和舒适穿着体验。
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： IB2681-010
产品细节
- 面料：50% 莫代尔纤维/50% 聚酯纤维。前片里料：100% 棉
- 罗纹衣领、袖口和局部下摆
- 背面上方饰有运动员标签
- 胸部配有拉链口袋
- 插手口袋
- 左侧袖口饰有刺绣耐克勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
