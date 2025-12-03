 
Nike Sportswear Modern Fleece Destroyer 女子 Oversize 风夹克 - 黑/煤黑

Nike Sportswear Modern Fleece

Destroyer 女子 Oversize 风夹克

36% 折让

Nike Sportswear Modern Fleece Destroyer 女子 Oversize 风夹克采用立体剪裁接缝与超宽松版型，质感柔软，打造立体造型和舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： IB2681-010

Nike Sportswear Modern Fleece

36% 折让

Nike Sportswear Modern Fleece Destroyer 女子 Oversize 风夹克采用立体剪裁接缝与超宽松版型，质感柔软，打造立体造型和舒适穿着体验。

产品细节

  • 面料：50% 莫代尔纤维/50% 聚酯纤维。前片里料：100% 棉
  • 罗纹衣领、袖口和局部下摆
  • 背面上方饰有运动员标签
  • 胸部配有拉链口袋
  • 插手口袋
  • 左侧袖口饰有刺绣耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： IB2681-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。