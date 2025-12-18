 
Nike Sportswear Next Up 大童加绒套头连帽衫 - 浅骨色

Nike Sportswear Next Up

Nike Sportswear Next Up 大童加绒套头连帽衫是你的专属良伴，伴你尽情畅玩。轻盈加绒面料，表面顺滑，内里加绒，轻松打造叠搭佳选。正面大号口袋，方便收纳零食和寻宝小收获。

其他细节

套头连帽设计，舒适有型

产品细节

  • 面料/连帽里料：76% 棉/24% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅骨色
  • 款式： IO7906-072

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。